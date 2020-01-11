جورج بوش الابن يكشف تفاصيل زيارته لـ السلطان قابوس قبل وفاته مباشرة

أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، بيانا رسميا، ينعي فيه رحيل السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي صباح اليوم السبت.



وقال بوش عبر موقع الرسمي: “أنا وزوجتي لورا نشعر بالحزن لوفاة صاحب الجلالة، السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان، لقد كان قوة مستقرة في الشرق الأوسط، وحليفا قويًا للولايات المتحدة، كان لجلالة السلطان رؤية لصحبة عصرية مزدهرة ومسالمة بشأن سلطنة عمان، ورغب في أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة”.



وأعلن بوش الابن عن تفاصيل زيارته للسلطان قابوس الخريف الماضي قائلا: “أنا ولورا محظوظان بزيارته في مسقط في الخريف الماضي، لقد استمتعنا بكرم ضيافته، ورأينا كيف تمكنت قيادته القديرة من تحسين التعليم والرعاية الصحية والفنون في جميع أنحاء سلطنة عمان الجميلة، نتقدم بخالص تعازينا للشعب العماني في هذا اليوم الحزين”.



وخلال زيارته، قام بوش بجولة في العديد من الأماكن السياحية في السلطنة، بما في ذلك سوق نزوى التجاري الثلاثاء الماضي.