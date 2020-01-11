إصابة 9 أشخاص بحادثى تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي دمنهور وبدر وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور والمركز بوادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغين الاول من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق " المحمودية - دمنهور"، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكى، أمام قرية حسن خير.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" أحمد ربيع عبد المنعم" 20 سنة، " السيد اسماعيل بكر" 36 سنة، " صبرى إسماعيل بكر" 33 سنة، " أمام أبو الوفا العدلى " 54 سنة، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى وجارى عمل اشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخري كارو بالطريق الصحراوى بجوار المحولات التابعة لمركز بدر، وأسفر عن إصابة كل من:" أشرف السيد جابر الشافعي" 41 سنة، " صفاء محمد عويس" 18 سنة، " أرزاق عاطف السيد"، " زكريا حسن سليمان" 23 سنة، " محمد حسن جابر الشافعي" 35 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادي النطرون لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضران اللازمان للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .