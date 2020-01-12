ضبط مسجل خطر يستقطب الأطفال ويستغلهم فى أعمال التسول بالقاهرة



أكدت تحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص عاطل ، مسجل خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 50 قضية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) باستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول.



عقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور، أمكن ضبطه، حال تواجده بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى) وبصحبته ("5" صبية بمراحل عمرية مختلفة ، وبحوزتهم مبالغ مالية) .



وبمناقشتهم أقروا بقيام المتهم بإستقطابهم والتعدى عليهم، وإستغلالهم فى أعمال التسول، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مسجل خطر يستقطب الاطفال ويستغلهم فى أعمال التسول بالقاهرة.