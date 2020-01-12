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بالكب الأسود الشيفون.. بشرى تخطف الأنظار في حفل زفاف العسيلي

الأحد 12/يناير/2020 - 05:13 ص
بشري تخطف الأنظار
بشري تخطف الأنظار فى حفل زفاف العسيلي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفاف محمود العسيلى بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام .

وأطلت بشري فى حفل زفاف العسيلي بالكب الأسود الشيفون الشفاف وفستان أسود قصير مما جعلها محط الأنظار وخطفت الأنظار بإطلالتها.

حرصت بشري على وضع لمسات من المكياج البسيط الذى أرتكز على أيلينر العيون والأسود وأحمر الشفاه، ولم تتكلف فى أرتداء الكثير من المجوهرات وأكتفت بكوليه على الرقبة من المجوهرات، وشعر قصير، مما أبرز إطلالتها المتناسقة مع الفستان .

وانتعلت بشرى حذاء بكعب عالي باللون الأسود، وارتدت شراب أسود شفاف .

وعلقت بشرى على الصور قائلة: الف مبروك لأخويا وصاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته.. تبات ونبات".

واحتفل محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب.
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