السوبر الإسباني .. مواجهة نارية بين أتلتيكو والريال في ملعب الجوهرة بالسعودية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة بالسعودية ، عندما تأتي الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد ، بإطلاق صافرة البداية لمباراة نهائي السوبر الإسباني التاريخي، بين ديربي مدريد "أتلتيكو والريال".



ويسعى الريال إلى التتويج بلقبه الحادي عشر، في هذه البطولة والأول بنظامها الجديد، حيث تتواجد 4 فرق في البطولة، بعد خروج برشلونة وفالنسيا في نصف النهائي.



وعندما يلتقي الريال جاره أتلتيكو، ستكون العاصمة الإسبانية مدريد بانتظار اللقب الثالث عشر لأنديتها في السوبر بغض النظر عن هوية الفائز حيث توج الريال باللقب عشر مرات سابقة وتوج أتلتيكو به مرتين سابقتين.



وبلغ الريال النهائي بعد أن كسب نظيره فالنسيا 3-1 وقدم فيها لاعبو "الميرينجي" أداءً قويًا ، بينما تمكن أتلتيكو من إقصاء برشلونة في مباراة مثيرة بالفوز 3-2.



وسيخوض ريال المباراة بدون أبرز ثلاثة مهاجمين إذ يغيب جاريث بيل وإيدن هازارد وكريم بنزيما بسبب المرض والإصابة بينما ستجبر إصابة عضلية لاعب الوسط كوكي على الغياب عن أتلتيكو.