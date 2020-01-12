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خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 03:05 ص
عمرو أديب وخالد النبوي
عمرو أديب وخالد النبوي
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حمزة شعيب
إستضاف الاعلامي عمرو أديب في حلقة الليلة من برنامجه "الحكاية" على قناة MBC كلا من الفنان خالد النبوي والطفلة ميرنا ، للحديث عن فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي .

وغنى خالد النبوي خلال لقائه بالبرنامج،:"أغنية ياحبيب زملاتك مع الطفلة الموهوبة ميرنا ياسر".

وأشاد النبوي، بأداء الطفلة ميرنا فى فيلم يوم وليلة، مردفا:"فاجئتنى وعملت مشهد غير مكتوب ببراعة".

وداعب الإعلامى عمرو أديب خالد النبوي، قائلا:"اتبسطت لما إتعادلتو مع بلاتنيوم النهاردة، ليرد الأخير:"ماتخلى الطابق مستور هو أنت هتاخد الدورى مثلا؟".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم أمام بلاتينيوم بهدف لكل فريق في نفس المجموعة، وأصبح رصيده 7 نقاط.


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