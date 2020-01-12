خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

إستضاف الاعلامي عمرو أديب في حلقة الليلة من برنامجه "الحكاية" على قناة MBC كلا من الفنان خالد النبوي والطفلة ميرنا ، للحديث عن فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي .



وغنى خالد النبوي خلال لقائه بالبرنامج،:"أغنية ياحبيب زملاتك مع الطفلة الموهوبة ميرنا ياسر".



وأشاد النبوي، بأداء الطفلة ميرنا فى فيلم يوم وليلة، مردفا:"فاجئتنى وعملت مشهد غير مكتوب ببراعة".



وداعب الإعلامى عمرو أديب خالد النبوي، قائلا:"اتبسطت لما إتعادلتو مع بلاتنيوم النهاردة، ليرد الأخير:"ماتخلى الطابق مستور هو أنت هتاخد الدورى مثلا؟".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم أمام بلاتينيوم بهدف لكل فريق في نفس المجموعة، وأصبح رصيده 7 نقاط.





