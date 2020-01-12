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أخبار العالم

برسالة مؤثرة.. الأمير ويليام يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12/يناير/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بعث الأمير ويليام دوق كامبريدج رسالة تعزية للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال في رسالته: "أحزنني بشدة سماع نبأ رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد".

وأضاف: "لقد شرّفني أن أقضي بعض الوقت مع جلالته أثناء زيارتي إلى عمان الشهر الماضي. وقد كان واضحا لي من خلال كل الذين التقيتهم.. ذكراه ستبقى عزيزة على القلوب".

وتابع: "كان جلالته ثابتًا في التزامه بتحسين حياة شعبه، وفي مثابرته على العمل من أجل تحقيق استقرار المنطقة. وإنني ممتن لصداقة جلالة السلطان على مدى سنوات طويلة مع عائلتي والمملكة المتحدة".

وواصل: "أبعث بخالص تعازيّ القلبية للشعب العماني، وأود أن أبعث برسالة صداقة شخصية في الوقت الذي تعيش فيه عُمان فترة الحداد على رحيله".
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