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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

الأحد 12/يناير/2020 - 08:01 ص
محمد صلاح مع أصدقائه
محمد صلاح مع أصدقائه
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

رغم انتقاله لـ الأهلي.. انخفاض قيمة كهربا التسويقية بنسبة 25%
شهد الدوري المصري مؤخرًا انخفاضا واضحا في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، بعدما وصلت القيمة التسويقية لـ "الايجيبشن ليج" إلي 148.38 مليون يورو.

هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن هناك نشوة داخل صفوف نادي الزمالك، بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب زيسكو الزامبي، بدوري أبطال أفريقيا.

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة له مع بعض اصدقائه بالفريق أثناء تناولهم العشاء بعد فوزهم على فريق توتنهام الانجليزي بالدوري.

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع لاعب أسوان
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب اسوان، والأنباء التي ترددت لانتقال اللاعب الى القلعة الحمراء في يناير.

نصيحة من ضياء السيد لـ فايلر: دفاع الأهلى يحتاج للتطوير.. فيديو
أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه يشعر باقترابه من العودة للتدريب مرة أخرى قريبا خلال الفترة المقبلة.
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