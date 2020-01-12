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أخبار العالم

5 قتلى في هجوم لتنظيم على صلة بداعش في نيجيريا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
قتل 5 أشخاص على الأقل على يد متطرفين على صلة بتنظيم تابع لتنظيم داعش الإرهابي في هجوم وقع في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وهاجم مقاتلون من تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا" كانوا على متن شاحنات مزوّدة بأسلحة رشاشة بلدة غاجيرام الواقعة على بعد 80 كلم عن عاصمة الولاية ميدوجوري، وفقا لوكالة "فرانس برس".

واستهدف الإرهابيون صيادين وعناصر مسلحين كانوا يحرسون البلدة من الهجمات، فيما قال قائد ميليشيا يدعى باباكورا كولو "خسرنا خمسة رجال في الهجوم".

وأضاف عضو ميليشيا آخر يدعى إبراهيم ليمان أن الخمسة دفنوا في ميدوجوري السبت.

وتعرّضت المنطقة التي تقع فيها جاجيرام لهجمات عدة شنها متطرفون خلال السنوات الأخيرة واستهدفت جنودًا وسكان.

وازداد خلال الشهرين الماضيين عدد الكمائن التي استهدفت الجنود وعمليات خطف المدنيين ونقاط التفتيش الزائفة التي أقامها تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا"، الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام في 2016.
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