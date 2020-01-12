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فن

عزاء والد إيهاب توفيق بمسجد المشير طنطاوي .. اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 10:44 ص
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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أحمد إبراهيم
يستقبل الفنان إيهاب توفيق، اليوم الأحد، عزاء والده الراحل أحمد توفيق، الذي توفي صباح الخميس الماضي، في حريق نشب بمنزله في مدينة نصر.

ويقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

وتوفي والد الفنان إبهاب توفيق، صباح الخميس، إثر إندلاع حريق في الفيلا التي يسكن بها.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات مطافي.
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