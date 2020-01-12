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رياضة

خارطة طريق الأهلي لـ ضمان التأهل لـ دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأحد 12/يناير/2020 - 01:57 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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ياسمين تيسير
مازالت أصداء تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تلقي بظلالها على الفريق خاصة في ظل صدارة النجم الساحلي المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويواجه الأهلي، النجم الساحلي في القاهرة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات حيث لا يملك الفريق سوى تحقيق الفوز للحصول على الـ 3 نقاط لقطع شوط كبير لحسم بطاقة التأهل. 

كما سيواجه الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات الهلال السوداني الذي يجب أن يفوز بها الأهلي لاقتناص الـ 3 نقاط وضمان التأهل أما في حالة الهزيمة سيتوجب على الأهلي انتظار نتائج مباريات باقي فرق المجموعة.

ويسعى الأهلي لـ الفوز بـ 4 نقاط على الأقل خلال المباراتين المقبلتين لضمان التأهل. 

ويعد تعادل الأهلي أمس أسوأ ما حدث للفريق منذ انطلاق البطولة خاصة في ظل فوز النجم الساحلي أمام الهلال السوداني مما صعب من مهمة المارد الأحمر خلال المباراتين المقبلتين. 

وعقب تعادل الأهلي أمس بات يملك 7 نقاط بينما يتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد 9 نقاط ويليه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط ويتذيل بلاتينيوم المجموعة.
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