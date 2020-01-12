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توك شو

الزراعة: ترقيم 4 ملايين رأس ماشية لهذا السبب.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 02:11 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تعطى أولوية كبرى لتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية وتنميتها خاصة فى مشروع مليون رأس ماشية الذي افتتحه الرئيس السيسى في الفيوم.

وأشار محمد القرش، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى عبر فضائية MBC مصر، إلى قيام الأطباء البيطريين بتعقيم وترقيم 4 ملايين رأس ماشية، عن طريق برامج التحصينات، برامج الوقاية والأمان.

وأوضح محمد القرش أن امتلاك وزارة الزراعة قاعدة بيانات واضحة للإنتاج الحيوانى فى مصر يعمل على معرفة حجم رؤوس الماشية وأعدادها وهو ما يساعد الوحدات البيطرية الخاصة بحقن التحصينات، برامج الوقاية والأمان.

وتابع محمد القرش، أن حملات الأطباء البيطريين للمتابعة الدورية بالقرى والنجوع والتى تتم بترقيم رؤوس الماشية تعد خطوة هامة لبناء منظومة إنتاج حيوانى سليمة.
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