«الفلاحين» تطالب بتفعيل دور المرشد الزراعى ومنع استخدام المبيدات المغشوشة

قال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات.





ولفت إلى أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.





وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات اليوم الأحد، أنه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلًا عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة.



