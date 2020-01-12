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أخبار البلد

«الفلاحين» تطالب بتفعيل دور المرشد الزراعى ومنع استخدام المبيدات المغشوشة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:10 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
قال محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات.

ولفت إلى أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات اليوم الأحد، أنه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلًا عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة.

وشدد عبدالستار، على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، لان ذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون.
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