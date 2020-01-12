مهاجم الاتحاد السكندري الجديد: رحلت عن النجم الساحلي بسبب 50 دولارا.. فيديو

كشف اللاعب الليبي أنيس سلتو، مهاجم الاتحاد السكندري الجديد، كواليس انتقاله من النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال سلتو في تصريحات نقلها موقع "فووت 24" التونسي، إنه تمسك بالرحيل بشكل نهائي عن النجم الساحلي، وتنازل عن مستحقاته مع دفع قيمة فسخ عقده مقابل 180 ألف دولار.



وتابع لاعب الاتحاد السكندري الجديد حديثه، أنه واجه العديد من المشاكل التي أجبرته على مغادرة النجم الساحلي، أبرزها تعرضه لسرقة مبلغ (50 دولارا).



وأضاف أنيس سلتو، أنه تحدث مع ياسين الشيخاوي قائد الفريق عن الأزمة، لكنه لم يتخذ أي موقف بشأن ما حدث له.



وانضم سلتو إلى صفوف الاتحاد السكندري في يناير الجاري، حيث فضل اللعب لزعيم الثغر، بدلًا من ناديي الوداد والرجاء المغربيين.