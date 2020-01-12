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فن

«السينمائيين» تطالب قناة النهار بتسديد مليون جنيه لمنتج «مملكة الغجر»

الأحد 12/يناير/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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شيري نبيل
أرسلت نقابة السينمائيين، خطابا رسميا لقناة النهار الفضائية، طالبتها خلاله بضرورة دفع مبلغ وقدره مليون جنيه، لشركة الذهب للإنتاج الفني، المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر" التي قامت ببطولته فيفي عبده وحورية فرغلي، العام الماضي.

وجاء في نص الخطاب، أن قناة النهار امتنعت عن تسديد أربع دفعات متتالية لشركة الماسة وهي الشركة المسئولة عن توزيع المسلسل، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019، وتبلغ قيمة كل دفعة ربع مليون جنيه، ولم تقم بسداد إلا الدفعة الأولى فقط.

تدور أحداث “مملكة الغجر”، حول فتاة تسمى “ياسمينا” تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من “رؤوف” وهو شاب من خارج الربع وتهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها.

ويلعب بطولة المسلسل النجوم : الفنانة فيفى عبده، وحورية فرغلى، وسامح الصريطى، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف الإعلامى محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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