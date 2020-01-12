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فن

نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:41 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بإرتدائها بنطلون جينز وجاكت أزرق خلال تسوقها من احد المولات الشهيرة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.
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