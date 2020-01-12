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محافظات

استقبال أكثر من181 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة في بني سويف

الأحد 12/يناير/2020 - 06:35 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم استقبال 181ألف و601 سيدة وفتاة،في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية،والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.

حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الماضي"في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

ونوه المحافظ عن متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة،والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها،حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 181601 سيدة وفتاة"منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس السبت"،وذلك بواقع.
22667 بالواسطى،23036 ناصر،31571 في بني سويف،23762 اهناسيا،32755 في ببا،34625 بالفشن، 13185 سمسطا .

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