ماركا تعرض أرقام ريال مدريد قبل مواجهة أتليتكو مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، لمتابعة ديربي مدريد الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عدد من الأرقام الخاصة بنادي ريال مدريد قبل مواجهة أتليتكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني نعرضها لكم فيما يلي.



مشكلة ريال مدريد بالفاولات تتعلق برحيل كريستيانو، البرتغالي غادر البرنابيو بتسجيل 33 ضربة حرة من أصل 444 تسديدة منذ رحيله فقط استطاع مدريد أن يسجل ضربتين حرة سيبايوس ضد بيتيس و ايسكو ضد روما في سبتمبر 2018.



الويلزي جاريث بيل سجل 4 فاولات من أصل 70 سددها و آخرها كان ضد اسبانيول 1 اكتوبر 2015 .



ريال مدريد في المرتبة 35 بين أندية الدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات، برشلونه هو أكثر فريق حصل على فاولات 57 و سجل منها 8 أهداف و جميعها من ميسي ، الأرجنتيني لوحده سدد 49 أكثر من ضعف الفاولات التي حصل عليه ريال مدريد 23 .



سجل سيبايوس هدف الفوز لمدريد من ضربة حرة في الدقيقة 88، في 13 يناير من العام الماضي في ملعب "ريال بيتيس" و مر عام بدون أن يسجل مدريد هدف من ضربة حرة مباشرة.



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي الرياضية السعودية 1، و3، بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.



وتمثل مباراة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي يسعى لتحقيق أول لقب له مع الميرنجي في ولايته الثانية، كما أنه لم يخسر أي نهائي طوال فترة تدريبه للملكي.