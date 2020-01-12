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أخبار العالم

رضوخا لضغوط المتظاهرين.. استقالة رئيس أبخازيا من منصبه

الأحد 12/يناير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن راؤول خاجيمبا، رئيس أبخازيا استقالته من منصبه.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، جاءت الاستقالة بعد تجمع مئات من المعارضين بالقرب من مبنى جمهورية أبخازيا مطالبين باستقالة خاجيمبا.

وقال وزير خارجية أبخازيا السابق والنائب البرلماني سيرجي شامبا للمتظاهرين إنه تم الاتصال به من قبل خاجيمبا وأبلغه أنه سيوقع مرسوما بالتنحي والاستقالة في حال تفرق المتظاهرون.

وأكد خاجيمبا لوكالة "إنترفاكس" الروسية نبأ استقالته ولم يحسم أمره بشأن الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأبخازيا هي منطقة متنازع عليها على الساحل الشرقي للبحر الأسود، أعلنت في عام 1991 استقلالها عن جورجيا.

ولا تحظى أبخازيا باعتراف دولي سوى من قبل روسيا ونيكاراجوا وفنزويلا وناورو وسوريا.

وانتخب خاجيمبا رئيسا لأبخازيا في عام 2014.
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