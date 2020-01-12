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أخبار البلد

أعتز بانتقالي للمحطة الإخبارية الأهم في الشرق الأوسط.. مروج إبراهيم تتعاقد مع Sky News Arabia

الأحد 12/يناير/2020 - 08:14 م
الإعلامية مروج إبراهيم
الإعلامية مروج إبراهيم
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سارة يسن
أعلنت الإعلامية مروج إبراهيم عن محطة جديدة ومهمة في حياتها المهنية، حيث تبدأ عملها في قناة Sky News Arabia .

وكتبت مروج إبراهيم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "محطة جديدة أبدأ فيها اليوم وهي قناة Sky News Arabia أغادر فيها بكل الحب والتقدير قناة Extra News التي عملت فيها لأربع سنوات".

وتابعت : "أتمني التوفيق لكل زملائي في قناة إكسترا نيوز، متمنية أن تكون مسيرتي في قناة Sky News Arabia محطة مضيئة".

وأضافت : "أعتز بانضمامي لأسرة الأخبار عبر هذه المنصة الأهم في الشرق الأوسط".
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