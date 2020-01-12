أعتز بانتقالي للمحطة الإخبارية الأهم في الشرق الأوسط.. مروج إبراهيم تتعاقد مع Sky News Arabia

أعلنت الإعلامية مروج إبراهيم عن محطة جديدة ومهمة في حياتها المهنية، حيث تبدأ عملها في قناة Sky News Arabia .



وكتبت مروج إبراهيم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "محطة جديدة أبدأ فيها اليوم وهي قناة Sky News Arabia أغادر فيها بكل الحب والتقدير قناة Extra News التي عملت فيها لأربع سنوات".



وتابعت : "أتمني التوفيق لكل زملائي في قناة إكسترا نيوز، متمنية أن تكون مسيرتي في قناة Sky News Arabia محطة مضيئة".



وأضافت : "أعتز بانضمامي لأسرة الأخبار عبر هذه المنصة الأهم في الشرق الأوسط".