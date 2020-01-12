ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري بعد الجولة الرابعة في الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز لدور الـ8 ، فى كأس الكونفدرالية بعد الفوز على المصري بهدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ4 ، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.





افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق إيريك تراوري من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .





وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق محمد نبيل "دونجا" ، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء .





وبهذه النتيجة ينفرد بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويتأهل رسميا الي دور الـ8، بينما تجمد المصري فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط .





وفي نفس المجموعة تعادل رينجيرز النيجيري مع نظيره إف سي نواذيبو بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم .





وجاء ترتيب المجموعة الاولي كالآتي:

-بيراميدز : 12 نقاط .

-المصري : 6 نقاط .

-رينجيرز : نقطتين .