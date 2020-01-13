AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

روشتة برلمانية لتحسين صناعة السيارات في مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تأهيل خطوط الإنتاج لدى شركتي النصر والهندسية للاستفادة من إمكانيات الشركة الصينية لتوفير استهلاك الغاز والسولار والوقود، لإنتاج اتوبيسات كهربائية ومركبات خاصة في مصر.

وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية الأخرى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع: أن صناعة سيارات كهربائية يحافظ أيضا على البيئة من التلوث ولكن لابد من تحديث خطوط إنتاج الشركات السيارات الصناعية قبل البدء في ذلك.

يأتى ذلك بعد أن قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.

تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

وشهدت الجولة تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتصنيع سيارة كهربائية.. دونج فينج الصينية تزور النصر والهندسية للسيارات

بشرى للمصريين.. خفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية

لـ تخفيض سعر الدولار.. برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية

اقتصادية البرلمان تطالب بتحديث خطوط إنتاج شركات صناعة السيارات في مصر

لتصنيع سيارة كهربائية.. دونج فينج الصينية تزور النصر والهندسية للسيارات.. برلمانيون: بمثابة بشري لخفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "دونج فينج" الصينية إنتاج أول سيارة ركوب كهربائية

ترشيحاتنا

حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب ويقرر إقالته.. تفاصيل

فضل الوضوء بالماء البارد .. وهل الساخن ينقص الثواب؟.. 8 مكافآت ربانية

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2020

شاهد.. حركات جنونية من تميم فى إيران.. وتعليق ساخر من أحمد موسي

أول تعليق من اتحاد الكرة على هروب حمادة صدقي من الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد