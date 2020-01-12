باريس سان جيرمان يعادل النتيجة أمام موناكو من نيران صديقة

عادل نادي باريس سان جيرمان النتيجة أمام موناكو، لتصبح هدفين لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.





وسجل بالو توريه مدافع نادي موناكو ، الهدف الثاني للبي إس جي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 24 ، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.





يذكر أن نيمار افتتح التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل البرتغالي جيلسون مارتينيز النتيجة لفريق الإمارة في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي وسام بن يدر، قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني لموناكو.



