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رياضة

باريس سان جيرمان يعادل النتيجة أمام موناكو من نيران صديقة

الأحد 12/يناير/2020 - 10:42 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
عادل نادي باريس سان جيرمان النتيجة أمام موناكو، لتصبح هدفين لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

وسجل بالو توريه مدافع نادي موناكو ، الهدف الثاني للبي إس جي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 24 ، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

يذكر أن نيمار افتتح التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل البرتغالي جيلسون مارتينيز النتيجة لفريق الإمارة في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي وسام بن يدر، قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني لموناكو.

ويحتل باريس المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة بينما يحتل موناكو المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
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