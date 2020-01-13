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مرأة

بـ ربع جنيه.. تخلصى من رائحه الثلاجة الكريهة فى دقائق

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:28 ص
التخلص من رائحة الثلاجة
التخلص من رائحة الثلاجة الكريهه
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نهى هجرس
تعانى الكثير من السيدات من عدم القدرة على تنظيف الثلاجة بشكل مستمر، والتخلص من رائحتها الكريهة .

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أهم الخطوات والطرق التى تساعدك فى التخلص من رائحة الثلاجة الكريهه

- يجب أولًا فصل التيار عن الثلاجة والتخلص من بقايا الطعام غير الصالحة.
- ازيلي جميع الرفوف وأي قطع داخل الثلاجة، وقومي بغسلها بماء مُضاف إليه ليمون أو خل، واشطفيها جيدًا، واتركيها لتتأكدي من تمام جفافها، ثم أعيديها بعد ذلك في مكانها الصحيحة.

- تأكدي من تركيب الرف كما كان من قبل حتى لايهتز أو يقع من مكانه مع وضع الأطعمة عليه.

- إهتمي بتنظيف درج الثلاجة لكونه أكثر مكان يتجمع فيه بقايا الطعام والثلج، مما يؤدي لروائح كريهة.

- اهتمي برفوف الثلاجة، فيمكنك وضع مفارش بلاستيكية لحفظ الرفوف وبقائها نظيفة لأطول وقت.

- اهتمي بالمواد التي تمتص الروائح الكريهة مثل الشوفان أو القهوة الجافة أو بيكربونات الصوديوم في وسط الثلاجة، ويمكن أيضًا وضع مكعبات الفحم للتخلص من الرائحة غير المحببة.

- قومي بترتيب الثلاجة مرة أخرى بإعادة محتوياتها، مع وضع الأطعمة التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها في الأمام لاستخدامها قبل الأطعمة الأجدد.

- ضعي الأطعمة المطبوخة في علب بلاستيكية محكمة الغلق، وتغليفها بالأكياس النايلون قبل وضعها في الثلاجة.

- تابعي من حين لآخر رائحة ثلاجتك، وكل فترة قومي بمسح أطرافها مرورًا بالأرفف سريعًا بقطعة قماش مبللة ممزوجة بفانيلا لتُعطي رائحة ذكية ومتميزة.
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