بـ ربع جنيه.. تخلصى من رائحه الثلاجة الكريهة فى دقائق

تعانى الكثير من السيدات من عدم القدرة على تنظيف الثلاجة بشكل مستمر، والتخلص من رائحتها الكريهة .





ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أهم الخطوات والطرق التى تساعدك فى التخلص من رائحة الثلاجة الكريهه





- يجب أولًا فصل التيار عن الثلاجة والتخلص من بقايا الطعام غير الصالحة.

- ازيلي جميع الرفوف وأي قطع داخل الثلاجة، وقومي بغسلها بماء مُضاف إليه ليمون أو خل، واشطفيها جيدًا، واتركيها لتتأكدي من تمام جفافها، ثم أعيديها بعد ذلك في مكانها الصحيحة.



- تأكدي من تركيب الرف كما كان من قبل حتى لايهتز أو يقع من مكانه مع وضع الأطعمة عليه.



- إهتمي بتنظيف درج الثلاجة لكونه أكثر مكان يتجمع فيه بقايا الطعام والثلج، مما يؤدي لروائح كريهة.



- اهتمي برفوف الثلاجة، فيمكنك وضع مفارش بلاستيكية لحفظ الرفوف وبقائها نظيفة لأطول وقت.



- اهتمي بالمواد التي تمتص الروائح الكريهة مثل الشوفان أو القهوة الجافة أو بيكربونات الصوديوم في وسط الثلاجة، ويمكن أيضًا وضع مكعبات الفحم للتخلص من الرائحة غير المحببة.



- قومي بترتيب الثلاجة مرة أخرى بإعادة محتوياتها، مع وضع الأطعمة التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها في الأمام لاستخدامها قبل الأطعمة الأجدد.



- ضعي الأطعمة المطبوخة في علب بلاستيكية محكمة الغلق، وتغليفها بالأكياس النايلون قبل وضعها في الثلاجة.