شاهد عملية تصنيع اغلى فورد موستانج في التاريخ .. فيديو

كشفت فورد عن أقوى فئات موستانج في منتصف عام 2019 بعد انتظار طويل، فورد موستانج شيلبي GT500، واليوم نلقي نظرة تفصيلية على عملية تصنيع السيارة رقم 1 منها.



بلون فريد ومتميز تمامًا عن تاريخ ألوان موستانج، جاءت أول موستانج شيلبي GT500 بلون أخضر داكن نسبيًا وتظهر عملية تصنيعها كاملةً في مصنع فورد بشكل جميل جدًا وبحضور المالك الذي دفع مبلغ 1.1 مليون دولار أي أكثر من 4 ملايين ريال ليكون أول مالكي موستانج شيلبي GT500. تستوحي النسخة الأولى ألوانها وداخليتها من السيارة الأولية موديل 1986 والتي تحمل اسم Green Hornet وتظهر في الصور أدناه.



تتميز موستانج شيلبي GT500 بمحرك V8 سعة 5.2 لتر سوبرتشارج يولد قوة 760 حصان و847 نيوتن متر من عزم الدوران, يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش من 7 سرعات، لتتسارع من 0 إلى سرعة 96 كم/س (100 ميل/س) ومن ثم تعود مره أخرى لوضعية السكون في 10.6 ثانية فقط، وتقطع السيارة مسافة الربع ميل خلال 11 ثانية فقط.



