الداخلية في يوم.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب.. سقوط عصابة تجارة عملة متلبسين بـ 500 ألف جنيه سوداني

الداخلية اليوم:

- الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة والمسطحات بمشاركة علماء الأوقاف

- سقوط عاطل أثناء الترويج للمخدرات فى إدفو وبحوزته سلاح وبانجو

- ضبط عاطل وبحوزته 1900 قرص تامول مخدر في بني سويف

- شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات

- القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب

- ضبط عاطل يروع المواطنين بسلاح ناري في جمصة



شهد اليوم الأحد، جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.



قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية بتنظيم ندوة تثقيفية، لمجندى الإدارة (بمقر مركز التدريب العسكرى التابع للإدارة) وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.



حاضر فى الندوة أحد علماء وزارة الأوقاف، وتناولت أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين ، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .



كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة .



وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.



وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



وأكدت وزارة الداخلية، استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



وفي ضربة موجعة لعصابات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على عصابة لاتهامهم بالاتجار في السوق السوداء، بعد أن استولوا على 500 ألف جنيه بأسلوب انتحال صفة ضباط مباحث بالأموال العامة.



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة من تاجر مواش ومشرف مشتريات زراعية، حيث قرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سوداني تحصل عليه من أحد تجار المواشي بدولة السودان مقابل 350 ألف جنيه مصري.



فقام الأخير بالتواصل مع صاحب مكتب صرافة واتفق الأخير معهما بإرسال احد مندوبيه لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط ـ دائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال ، وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص " لم يتمكنا من تحديد أرقامها " يستقلها عدد 4 أشخاص " غير معلومين لديهما " أدعوا أنهم من رجال شرطة بمباحث الأموال العامة واستولوا منهما على المبلغ المالي واصطحبوا أحدهم داخل السيارة ولاذوا بالفرار .



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بالاشتراك مع آخرين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه.



واعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ميكروباص وبأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالاشتراك مع 5 آخرين تم ضبطهم.



وأقروا بأن إجمالي المبلغ المستولى عليه 500 ألف جنيه سوداني ، وقيامهم باستبداله بمبلغ 50 ألف جنيه مصري عن طريق أحد المتعاملين بالاتجار بالنقد الأجنبي ، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة والسيارة " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".



وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما اتهموهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان برئاسة المقدم أحمد النحال ، رئيس مباحث المركز ، اليوم الأحد ، من ضبط عاطل أثناء محاولته الترويج لتجارته غير المشروعة للمخدرات بدائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح آلى وطلقات.



وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إدفو ، يفيد بوصول معلومات للنقيب محمد إمبابى والنقيب سيد الطويل معاونى مباحث المركز ، عن قيام عاطل يدعى "ح.ط" ٣٠ سنة ، ومقيم الحجيرات مركز قنا محافظة قنا .



كما أن المتهم له محل إقامة آخر بمنطقة زقلونه الرى بالرش بوادى الرديسية مركز إدفو ، وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولته ترويج كمية منها على عملائه بدائرة مركز إدفو.



تم إعداد قوة أمنية ترأسها النقيب محمد السعدني والنقيب على شلتوت والنقيب أشهب القاضى ضباط مباحث مركز شرطة إدفو ، وتمكنوا من ضبط المتهم الذى عثر بحوزته على بندقية آلية وعدد خمس طلقات من ذات العيار وعدد أثنين من لفافات البانجو كبيرة الحجم ومبلغ مالى و هاتف محمول، أثناء قيادة المتهم دراجة نارية خاصه به ، بدون لوحات معدنية لترويج المواد المخدرة على عملائه .



وتم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد من ضبط عاطل مقيم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بحوزته 1900 قرص من عقار تامول المخدر، قبل توزيعه على عملائه بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت اليوم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بضبط قوة من مباحث مكافحة المخدرات منطقة شمال الصعيد، لعاطل يدعى " حسن . م . ح " 33 عاما، مقيم بندر الواسطى، وبحوزته 20 علبة من عقار التامول المخدر بإجمالي عدد 1900 قرص، ومبلغ مالي قدره 60 جنيه وهاتف محمول.



وتبين من التحريات أنه بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 111 جنح مركز شرطة الواسطى، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بارتكاب العديد من جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية تم إعداد أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.



وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقى" وأرشد عن المسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



وألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقته بحى السيدة زينب، حيث تبين أن المتهم تشاجر مع المتوفية بعد قيامها بتهديده بإبلاغ الشرطة باحتجازها داخل شقته ومحاولة اغتصابها ، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق .



تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وملفوفة داخل سجادة .



ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المتوفاة وتم ضبطه من خلال أحد الأكمنة .



واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم قيام المتوفية باستفزازه عندما حضرت بالأمس السبت لقضاء ليلة حمراء معه إلا أنها طلبت مني الانصراف وعندما رفض وقعت بيننا مشاجرة قام على أثرها باحتجازها داخل شقتي وأغلقت الباب من الخارج .. وعقب عودتي تشاجرت معى وهددتني بإبلاغ الشرطة عني باحتجازها ومحاولة اغتصابها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بقتلها لتفارق الحياة قبل وصولها المستشفى.



وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري لقيامه بترويع المواطنين.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ الى العميد خالد بدران مأمور قسم جمصة بقيام شخص بحيازته سلاح ناري يستخدمه فى ترهيب وترويع الأهالي وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة جمصة.



بتقنين الإجراءات تمكنت حملة من وحدة مباحث جمصة برئاسة الرائد محمود شعير رئيس وحده المباحث عقب إعداد الأكمنة اللازمة من ضبطه ويدعو كمال.م.ع ال٣٢ عاما عاطل. ومقيم مركز كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلق ناري.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد فرض السيطرة وترويع المواطنين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.