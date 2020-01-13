AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي السيد: ثورة 30 يونيو هدمت مخطط أردوغان وجعلته يبحث عن بديل.. شاهد

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:18 ص
الكاتب الصحفى على
الكاتب الصحفى على السيد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفى على السيد، إن حضور رئيس البرلمان الليبي الجلسة العامة فى البرلمان المصرى، دليل واضح على عمق العلاقات بين البلدين.

وتابع موسى خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "كنا نتمنى أن تكون تركيا ظهير قوي للأمة العربية والإسلامية ولكن حدث العكس نتيجة أطماع أردوغان الشخصية أدت لوجود تفاقم كبير جدًا، ووصول الإخوان للحكم حقق له خطوة كبيرة جدًا ونجاح كبير ".

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو هدمت فكرة العثمانية الجديدة من أساسها، والتي كانت قائمة على السيطرة والهيمنة وقيادة العالم الإسلامي والعربي في وجه أوروبا التي رفضت أردوغان وطردته لأسباب متعددة ومشاكل كثيرة متعلقة بالقوانين الأوروبية التي لا تنسجم مع القوانين والأوضاع الموجودة في تركيا وفي مقدمتها حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن الجيش الليبي ينال دعما كبيرا من مختلف الدول على رأسها مصر، موضحا:"فشل مشروع أردوغان فى السيطرة على مصر جعلها يبحث عن بديل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال رائف: أردوغان ينصب السراج بديلا للبغدادي لتنفيذ أطماعه الاستعمارية بالمنطقة

الجيش الوطني الليبي: أردوغان يسعى لاستخدام ليبيا في تحقيق أطماعه .. فيديو

البرلمان الليبي يكشف عن تقدمات كبيرة للجيش نحو طرابلس.. فيديو

البرلمان يحذر من تداعيات الموقف.. أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. دفاع النواب: تهديد للأمن القومي.. ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي

خبير دولى: أردوغان لديه خطة ممنهجة للسيطرة على المناطق العربية.. فيديو

على السيد: تركيا تسعى منذ عام 2003 لنهب ثروات العالم العربي

ترشيحاتنا

عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب

أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران | شاهد

تراجع في 12 بنكا.. سعر الدولار يهبط إلى ما دون حاجز الـ 16 جنيها

تريند الفن| فيديو جديد يكشف سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على قتيل الفيلا.. وشيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية للمرة الثانية

رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا مع يوفينتوس

بملابس سوداء.. ابنة نائب المنصورة الراحل تؤدي اليمين خلفا لوالدها فى البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد