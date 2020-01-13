علي السيد: ثورة 30 يونيو هدمت مخطط أردوغان وجعلته يبحث عن بديل.. شاهد

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن حضور رئيس البرلمان الليبي الجلسة العامة فى البرلمان المصرى، دليل واضح على عمق العلاقات بين البلدين.



وتابع موسى خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "كنا نتمنى أن تكون تركيا ظهير قوي للأمة العربية والإسلامية ولكن حدث العكس نتيجة أطماع أردوغان الشخصية أدت لوجود تفاقم كبير جدًا، ووصول الإخوان للحكم حقق له خطوة كبيرة جدًا ونجاح كبير ".



وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو هدمت فكرة العثمانية الجديدة من أساسها، والتي كانت قائمة على السيطرة والهيمنة وقيادة العالم الإسلامي والعربي في وجه أوروبا التي رفضت أردوغان وطردته لأسباب متعددة ومشاكل كثيرة متعلقة بالقوانين الأوروبية التي لا تنسجم مع القوانين والأوضاع الموجودة في تركيا وفي مقدمتها حقوق الإنسان.



ونوه إلى أن الجيش الليبي ينال دعما كبيرا من مختلف الدول على رأسها مصر، موضحا:"فشل مشروع أردوغان فى السيطرة على مصر جعلها يبحث عن بديل".

