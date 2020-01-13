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أخبار العالم

الموت للديكتاتور.. صورة المرشد الإيراني تحت الأقدام في طهران.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو جديد لقيام المتظاهرين في طهران بوضع صورة المرشد الأعلى علي خامنئي تحت أقدامهم، والدوس عليها. 

ويظهر في شريط الفيديو قيام المتظاهرين بتمزيق صورة للمرشد الأعلى ووضعها تحت أقدامهم، وذلك مرددين شعارات الموت للديكتاتور. 

واتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام الإيراني لتمتد إلى أكثر من 15 مدينة ومحافظة في أنحاء البلاد.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المظاهرات التي جاءت عقب إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية من ميدان آزادي "الحرية" في قلب العاصمة طهران، وهو الميدان الذي شهد على ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

وامتدت تظاهرات اليوم الاثنين إلى مدن، مشهد والأحواز وأصفهان وتبريز وجرجان وسنندج وكرمانشاه وشيراز وقزوين وسمنان ودامغان ويزد وشاهرود وآمل وبابل.
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