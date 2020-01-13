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مرأة

بدون دواء| 3 وصفات طبيعية لعلاج حصوات الحالب

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:25 ص
علاج حصوات الحالب
علاج حصوات الحالب
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رضوى حسام
حصوات الحالب هي نفس الحصوات التي تتكون في الكلى و لكنه تكون قد انتقلت عبر مجرى البول، وتسبب ألم شديد جدا، نشر موقع " health line " طرق طبيعية لعلاج حصوات الحالب بدون دواء، وتشمل :

•عصير الليمون و زيت الزيتون :-

تستخدم هذه الوصفة في العادة لعلاج حصى المرارة إلا أنَّها قادرة أيضًا على تفتيت حصى الكلى، و ذلك عن طريق أحماض الليمون التي تقوم بتفتيت حصى الكلى المكونة من الكالسيوم.

-طريقة التحضير:-

يمزج ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب أخر من زيت الزيتون، ثم يتم تناوله ثلاث مرات يوميًا و لمدة ثلاثة أيام، ويجب تناول كمية كبيرة من الماء بعد تناول الوصفة مباشرة.

•خل التفاح:-

يقوم خل التفاح بإذابة حصى الكلى بشكل عام بسبب طبيعته القاعدية و كما أنَّه يعمل على معادلة حموضة الدم و البول.

-طريقة التحضير:-

يمزج ملعقتين من خل التفاح و ملعقة من العسل مع كوب ماء دافئ ثم يتم تناوله، و تكرر الوصفة عدة مرات يوميًا.

•الرمان :-

يمتلك الرمان خصائص قادرة على تفتيت حصى الكلى، و يمكن الحصول على النتيجة سواء عن طريق تناول الثمر الرمان أو عن طريق تناول عصير الرمان الطبيعي.


-طريقة التحضير :-

يمكن استخدام الرمان لعلاج حصى الكلى بطريقتين و هما إما تناول ثمر الرمان مباشرة بشكل يومي، أو طحن بذور الرمان حتى تصبح كالمعجون ثم تناوله مع الحساء.
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