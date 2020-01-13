ضياء الدين القوصي: اجتماع واشنطن فرصة أخيرة لإنقاذ مفاوضات سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه ومستشار وزير الرى السابق ، إن الاجتماعات التي سبقت هذا الاجتماع الذى عقد في أديس أبابا للاجتماع الذي سيعقد بعد يومين في واشنطن لم تذهب دون جدوى لأنها تسير على أسس.



وأضاف "ضياء الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن أجتماع واشنطن فرصة اخيرة لانقاذ مفاوضات سد النهضة كما ان فهم اثيوبيا الي تعريف السيادة هو خطأ لان السيادة على نهر دولي عابر للحدود لا تكون لدولة واحدة.



وأوضح ضياء الدين أن السيادة على السد تكون إلى مصر وإثيوبيا والسودان لأن هذا النهر يمر بثلاث بلدان ولن يكون هناك قرار إلا بموافقة الدول الثلاثة .



وتابع ضياء الدين أن العروض التي عرضها المفوض المصرى هي عروض هائلة لأنه وضع النماذج الرياضية والحسابية التي تحسب بدقة شديدة ما الذي يحدث سواء كانت الفيضانات عالية أو منخفضة .



واستكمل "ضياء الدين"أن الأطراف المنتفعة من السد ان لم تصل إلى حل سيكون هناك مأزق علي الثلاث دول .

