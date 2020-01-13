شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهر محمد صلاح في الصورة بإطلالة شتوية وهو يرتدي ايس كاب، وكوفيه، وجاكيت وبنطلون جينز، وعلق قائلًا "النصف الأفضل" وتفاعل عدد كبير من محبي الفرعون المصرى محمد صلاح مع الصورة".



يذكر أن فريق ليفربول حقق فوزا صعبا على نظيره توتنهام، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، السبت الماضي على ملعب "السبيرز" ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، وجاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 37 من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أودعها داخل الشباك.



وشارك محمد صلاح المباراة بأكملها، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 92 وحل بدلا منه السويسرى شيردان شاكيرى.



بهذه النتيجة يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، مع العلم أن الريدز له مباراة مؤجلة ضد وست هام.



ووسع ليفربول الفارق مع الوصيف ليستر سيتى إلى 16 نقطة كاملة، بعد هزيمة الثعالب أمس، ضد ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.



