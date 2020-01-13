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فن

بيل هادر يحصد جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي بحفل Critics Choice

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:28 ص
بيل هادر
بيل هادر
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آيه عاطف
حصد النجم العالمي "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "Barry".

جاء ذلك في حفل توزيع جوائز Critics' Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا اليوم الإثنين.

هذا وتوافد عدد من النجوم العالميين، على حفل توزيع جوائز Critics Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، والذي يقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وحضر الحفل كل من الفنان روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

"Critics' Choice" هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع.

بينما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في شهر ديسمبر، و يتم إختيار الفائزون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص في يناير.
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