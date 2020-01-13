شاهد .. فيديو جديد في واقعة اقتحام فيلا ناسي عجرم قد يغير موازين القضية



نشر المسؤول الإعلامي لمكتب نانسي عجرم اللبناني إيلي أبو نجم، مقطع فيديو جديد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، بخصوص مقتل الشاب السوري على يد زوجها أثناء اقتحامه الفيلا الخاصة بهما.



وظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة وجه مقتحم منزلها، وهي الواقعة التي أتهم وقتل على إثرها الشاب السوري محمد حسن الموسى، علي يد زوج الفنان نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم.



وكان قد كشف الكاتب الصحفى اللبنانى سعيد حريرى، عن تفاصيل جديدة بشأن تقرير الطب الشرعى لـ مقتحم فيلا المطربة نانسى عجرم.



وأضاف حريرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "القاهرة" والمذاع عبر قناة "الحدث": "الطبيب الشرعي أكد أن الطلقات التى أصابت اللص كانت خارجة من مسدس واحد وليس كما تردد عبر مواقع السوشيال ميديا عن تورط شخص آخر فى القضية".



ونفى الصحفى اللبنانى، صحة ما تردد عن توقيف فادى الهاشم زوج نانسى عجرم، موضحا:"تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت".



يذكر أن تعيش الفنانة نانسي عجرم، حالة من عدم الاستقرار بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شاب سوري ملثم داخل منزلهما.



ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية القتيل، وسبب تواجدة في الفيلا، وهل هو سرق بالفعل كما قال فادي، أم إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم كما قال البعض.