لميس سلامة: الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار عام 2019..فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن مؤشرات الاقتصاد المصري نجحت في تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، لافتة إلى ان مصر تقدمت 47 مركز فى مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ 63 بتقرير التنافسية العالمي عام 2019.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أنه تقدمت 18 مركزًا في مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50 بتقرير التنافسية العالمي عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68 بالتقرير ذاته عام 2018.





وأكدت الإعلامية لميس سلامة ، أن صندوق النقد الدولي أشاد إلى مساهمة برنامج الاصلاح الاقتصادي في تقليص العجز المالي وخفض الدين العام، كما أكد البنك الدولي بأن الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من واردات البضائع مما انعكس على استقرار الوضع الخارجي لمصر، في حين أشادت "فايننشال تايمز" بتحسن أداء قطاع السياحة في مصر مدفوعًا بالأسعار المنخفضة وتحسن الأحوال الأمنية.





وتابعت الإعلامية لميس سلامة ، أنه تطرق ال إنفوجراف ، إلى تحسن أداء الجنيه المصري، حيث استمر الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019، وفقًا لبيانات 16ديسمبر 2019 بوكالة "بلومبيرج"، وكذلك اعتباره أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقًا لمؤسسة "مورجان ستانلي".



وأوضحت الإعلامية لميس سلامة ، أنه ال إنفوجراف ، تطرق أيضًا إلى تحسن أداء الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى استمرار مصر في صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، في حين احتلت مصر المركز الـ 114 في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمركز الـ 120 في التقرير نفسه لعام 2019.



