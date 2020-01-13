مستقبل وطن: أحمد موسى من أبرز الإعلاميين المكرمين بحفلنا.. فيديو

قال أحمد الشاعر، امين مساعد الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن الحزب نظم الاحتفالية الاولى لتكريم الرموز الوطنية فى مختلف المجالات، ومن أبرز الشخصيات الإعلامي أحمد موسى، والذى تم تكريمه.



وأضاف أحمد الشاعر، فى لقاء خاص في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أن الاحتفالية تكرم عدد كبير من الرموز المصرية فى كل المجالات، بهدف تدعيم كل المتميزين فى كل المجالات الثقافية والأدبية والإعلامية والرياضية والفنية.



وتابع أحمد الشاعر، أنه تم تكريم 80 شخص فى مختلف المجالات، عدد من الرياضيين والبعثات الرياضية التى مثلت مصر فى الخارج وتميز.



وكرم الحزب عدد من المبدعين والمتألقين "علميا ،وفنيا، ورياضيا " لعام 2019، حيث تم تكريم برنامج "ملعب أون" والذى يقدمه الإعلامي أحمد شوبير كأفضل برنامج للعام.



وتم تكريم اللاعب طارق حامد كأفضل لاعب خلال العام، وحاز على جائزة أفضل فريق خلال عام النادى الأهلى، وأفضل مدرب رينية فايلر مدرب النادى الأهلى، وشوقى غريب كأفضل مدير فنى مصرى، والاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم تكريم منتخب الاسكواش، ومنتخب مصر لكرة اليد، ومنتخب السباحة، ومنتخب الجمباز، ومنتخب الجودو، ومنتخب كرة اليد للناشئين.



وفي مجال الإعلام، تم تكريم الكاتب الصحفى عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والإعلامى عمرو عبد السميع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والإعلامي عمرو عبد المجيد، والإعلامي وائل الابراشي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهى، والإعلامي محمد البارز، والإعلامي محمد على خير، وهناء سمرى نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والإعلامية إسعاد يونس، كأفضل إعلاميين خلال العام، كما حاز على جائرة أفضل شخصية سياسية الدكتور مصطفى الفقى.



وتم تكريم، الدكتور جمال الدين محمد ابو السرور ، الحاصل على جائزة النيل، والدكتور نبيل عبد الباسط، الحائز على جائزة النيل، وتم تكريم الطالب محمد محمد بيومى، الأول على الثانوية العامة ، وطارق حسام محمد محمود، الأول مكرر على الثانوية العامة، وعبد الله محمد جابر قدرى، الأول مكرر.



وفي مجال الفن، تم تكريم الفنانة أنغام، ، وحاز على جائزة افضل موزع موسيقى أحمد ابراهيم، وتم تكريم تامر مرسى، كأفضل شركة إنتاج درامى، وحاز على جائزة أفضل منتج سينمائى هشام عبد الخالق.



