نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات نصف العام

تفقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات نصف العام بكلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء.



واطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته بالكلية على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات ، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة و الامتحانات.



وأكد المغربى أن إدارة الجامعة تحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.