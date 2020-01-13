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حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توفر السلع بأسعار مخفضة لمدة اسبوعين

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:10 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
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مصطفى الرماح
تطلق وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ، المرحلة الحادية عشر من مبادرة كلنا واحد إعتبارًا من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يومًا بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .

قامت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق (المرحلة الحادية عشر) من مبادرة ( كلنا واحد ) لتوفير السلع الأساسية بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كازيون – أولاد عبدالله العثيم– أولاد رجب - سبنيس- الفرجانى – المحلاوى - هايبر وان - هايبر الشرقية– العابد- أسواق فتح الله – راية – هايبر بلس وعيد لبيب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة إعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير 2020 ولمدة خمسة عشر يومًا ، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .

من جانبها إضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وذلك فى اطار مواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة .
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