شذوذ جنسي و جثة في المصرف .. خالد قتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة وبحث مع الشرطة



حسن القدر هو من ساق رجال الأمن إلى المتهم الرئيسي في الحادث والتعرف عليه وتقديمه إلى العدالة ، هنا في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، جريمة لم تعد بالغريبة على الشعب المصري إذ قام طفل بقتل شقيقه خشية افتضاح أمره بعد أن شاهده في وضع مخل مع طفل آخر.



"شافني في وضع مخل وهددني أنه هيقول لأبويا فقتلته ورميت جثته في المصرف"، بهذه الكلمات اعترف الطفل قاتل شقيقه في الشرقية أمام النيابة العامة بمركز بلبيس ، مضيفا :" رجعت للبيت سألتني أمي عن سبب اتساخ ملابسي أخبرتها بأني وقعت في مياه الأمطار".



تفاصيل صادمة لم تخطر على بال أحد ولكن يقظة رجال الشرطة حددت الجاني في أسرع وقت ، الطفل قام بالبحث مع الأسرة والشرطة محاولا إخفاء جريمته الشنيعة وليبعد الشك عنه ، إلا أن القدر شاء أن يعود حق أخيه الميت.



البداية كانت بعثور عدد من أهالى قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أول أمس، على جثة لـ طفل فى الصف السادس الابتدائى، داخل مصرف القرية، عقب ورود بلاغ بتغيبه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من مواطن يعمل سائقا مقيم قرية حفنا باختفاء نجله 11 سنة طالب، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء أمس.



وقام الأهالي بالبحث عنه ولم يجدوه فيما عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.



وعلي الفور توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والبحث الجنائي إلى مسرح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام "خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة.



حيث شاهده المجنى عليه فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام باستدراجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.