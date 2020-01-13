سياحة الوفد تطالب بالتوسع في حملات الترويج السياحي على منصات التواصل

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية الحملات الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها بث فيديو ترويجي تحت عنوان "عيشها كأنك مصري".



وقالت أمل رمزي، في بيان، الاثنين، إن التوجه إلى الاعتماد على صفحات السوشيال ميديا في عملية الدعاية والإعلان من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة أمر إيجابي وذلك لقدرة هذه الوسائل على نشر الرسالة الإعلانية التي تستهدفها مصر في أسرع وقت ولأكبر عدد من الأفراد حول العالم.



وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أيضًا بضرورة الترويج لمثل هذه الحملات في مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية، لتحقيق انتشار مضاعف لمحتوى الرسالة الإعلانية المستهدفة، كما طالبت بالتوسع في مثل هذه الحملات الترويجية لتشمل كل الاماكن السياحيه والأثرية التى تتمتع بها مصر .



وكانت هيئة تنشيط السياحة المصرية نشرت فيديو جديد للترويج للسياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مناطق سياحية متفرقة إلى جانب عرض تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، وأكلات من أشهر الأطباق في المطبخ المصري.



ودعت هيئة تنشيط السياحة في الفيديو المنشور، زوار مصر إلى الحياة في مصر كأنهم مصريين والاستمتاع بكل ما فيها: "اسلك الطريق واستمتع بالرحلة.. عشها كأنك مصري، جرب أشياء جديدة، واجتمع مع السكان المحليين الودودين، الأمر يستحق المحاولة".



وأظهر الفيديو أيضًا مشاهد مختلفة لشواطئ البحر الأحمر الرملية ومنتجعاتها، والرحلات البحرية المميزة، والرياضات التي يمكن الاستمتاع بها ومنها الغطس ومشاهدة حياة بحرية نادرة، وواحة سيوة المليئة بالأساطير والمشهورة ببحيرات الملح، ورحلات السفارى ليلًا، والأهرامات والقلعة، ورحلات البالون الطائر.