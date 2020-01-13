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حوادث

حبس متهم للمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:00 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة تجديد حبس"ك.خ " فى اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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