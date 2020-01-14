عمرها 134 عاما .. تعرف على تاريخ الصحف الإقليمية في أسيوط

على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية في أسيوط إلا أنها انفردت عن غيرها من محافظات جمهورية مصر العربية بإصدار أول الصحف الإقليمية منذ 134 سنة والتي كانت تهتم بأخبار المحافظة وتقديم الخدمات الزراعية والصناعية والتجارية وكان دورها في المقام الأول يعتمد على التوعية والإرشاد ، في هذا التقرير " صدى البلد " يرصد أهم الصحف الإقليمية التي صدرت بمحافظة أسيوط .



البداية كانت صحيفة النزهة والتي صدرت عام 1886 م ، والتي كانت أول صحيفة إقليمية صدرت في مصر وكان يرأسها يوسف تادرس ويعاونه جورجي خياط وخليل ابراهيم وكانت تصدر نصف شهرية ، حتى أن صدرت أسبوعية وكان أول عدد منها في 15 فبراير 1886م ، ولم تستمر كثيرا في أسيوط حيث انتقلت الى الاسكندرية وتوقفت بعد تسعة أشهر من صدورها.



في عام 1839م، صدرت مجلة الراوي وكان صاحبها بطرس حنا وكانت مجلة إخبارية تهتم بأخبار الأدب صدر منها عدد واحد ، وفي نفس العام صدرت مجلة رياض توفيق والتي كانت تتبع جمعية رياض توفيق برئاسة دانيال باشا وكانت مجلة علمية وأدبية تصدر بصفة شهرية ولكن توقفت بعد وقت قصير .



وفي عام 1896م ، صدرت صحيفة العمدة لصاحبها حسن يونس بك عمدة منفلوط في ذلك الوقت وكان مقرها مدينة منفلوط ، وكانت جريدة إخبارية محلية أسبوعية وبعد وفاته توقف إصدارها كما صدرت صحيفة المنتظر لصاحبها محمد افندي فهمي حسونة وجريدة أسيوط لصاحبها أمين أفندي خيري، وتوقفت هذه الاصدرات عن الصدور وغابت الصحف الإقليمية عن أسيوط لنحو 90 عاما حتى ان صدرت جريدة صوت الجماهير في التسعينيات وظلت تصدر لسنوات حتى ان تغير اسمها الى صوت أسيوط .



وفي أواخر التسعينيات عادت أسيوط للمنافسة في إصدار الصحف الإقليمية حيث صدرت جريدة أخبار أسيوط لصاحبها عبدالله تمام ولتي تصدر أسبوعيا لـ تنافس جريدة صوت أسيوط وبعد سنوات توقفت صحيفة صوت أسيوط وظلت أخبار أسيوط في الصدور منفردة حتى ان صدرت جريدة الديوان والتي كانت تصدر عن ديوان عام محافظة أسيوط وكان يرأس مجلس إدارتها اللواء أحمد همام محافظ أسيوط الأسبق لتبرز إنجازات المحافظة وبعد قدوم اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق قام بتطويرها حتى لسنوات وتوقفت وصدرت بدلا منها جريدة أسيوط اليوم والتي كانت تصدر عن ديوان عام المحافظة ومؤسسة أخبار اليوم وكانت تصدر نصف شهرية وكان رئيس مجلس إدارتها اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط في ذلك الوقت وظلت لأكثر من 3 سنوات حتى ان توقفت عن الصدور .



كما صدرت في أسيوط جريدة شباب الصعيد والتي كان مقرها في مدينة أسيوط ولكن كانت تهتم وتبرز قضايا محافظات الصعيد من الجيزة الى أسوان وكانت المتنفس لتدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط وصدرت أيضا جريدة المحور وكانت تصدر بصفة شهرية وظلت لسنوات حتى ان توقفت عن الصدور ، وجريدة المنار الدولية والتي تصدر بصفة شهرية ، وجريدة المنتدى الدولي والتي لم تستمر كثيرا وجريدة المصير والتي توقفت عن الصدور بفترة قليلة .



وكان التمويل السبب الرئيسي في توقف عدد كبير من الصحف الإقليمية عن الصدور بمحافظة أسيوط حيث كانت الصحف الاقليمية تعاني من عدم وجود مصادر تمويل في ظل ارتفاع التكلفة .