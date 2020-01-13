وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية للجان الإعدادية

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بحضور سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية واحمد الخميسى مدير ادارة شئون الطلبة والامتحانات ومحمد السقا رئيس قسم شئون الطلبة والامتحانات.





واستعرض الحضور الاستعدادات النهائية لإجراء امتحان الفصل الأول من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تبدأ يوم الخميس القادم حيث سيؤدى ١١٤٠٨ طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة.



