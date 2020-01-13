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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية للجان الإعدادية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:38 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية للامتحانات
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كتب محمد الغزاوى
عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية بحضور سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية واحمد الخميسى مدير ادارة شئون الطلبة والامتحانات ومحمد السقا رئيس قسم شئون الطلبة والامتحانات.

واستعرض الحضور الاستعدادات النهائية لإجراء امتحان الفصل الأول من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تبدأ يوم الخميس القادم حيث سيؤدى ١١٤٠٨ طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلاب أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع توفير الاجواء المناسبة و اللازمة للطلاب للخروج بالامتحانات بالشكل الذى يليق بتعليم بورسعيد.
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