تحذير.. كتلة هوائية باردة تضرب السعودية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة فى السعودية، بطقس غير مستقر على ربوع المملكة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال غدا.



وحسب بيان للهيئة، توقع أن تنشط هذه الرياح بسبب تمركز مرتفع جوي قوي فوق العراق، يدفع بكتلة هوائية باردة جنوبًا نحو الكويت وشمال الخليج العربي والتي ستدفع بدورها برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، وعلى الأجزاء الشرقية من المملكة بما فيها الدمام والجبيل والخبر رياح شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، تعمل إثارة الأتربة والغبار في الأجزاء الداخلية منها.



ونبهت مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث أي مضاعافات، كما ينبه السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.