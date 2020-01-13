المركزي: لم نتسلم أي طلبات بـ بيع بنك عودة في مصر

نفي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تلقيه أي طلبات من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.
وقال البنك في بيان مقتضب له منذ قليل، إن تلك التصريحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام عارية تماما من الصحة.
وزعمت بعض المواقع الإخبارية، عن تقديم بنك عودة- مصر؛ لطلب للبنك المركزي المصري بإنهاء عملياته في السوق المصرية.
وقال البنك في بيان مقتضب له منذ قليل، إن تلك التصريحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام عارية تماما من الصحة.
وزعمت بعض المواقع الإخبارية، عن تقديم بنك عودة- مصر؛ لطلب للبنك المركزي المصري بإنهاء عملياته في السوق المصرية.