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اقتصاد

المركزي: لم نتسلم أي طلبات بـ بيع بنك عودة في مصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
نفي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تلقيه أي طلبات من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.

وقال البنك في بيان مقتضب له منذ قليل، إن تلك التصريحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام عارية تماما من الصحة.

وزعمت بعض المواقع الإخبارية، عن تقديم بنك عودة- مصر؛ لطلب للبنك المركزي المصري بإنهاء عملياته في السوق المصرية.
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