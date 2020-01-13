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رياضة

أبوجريشة: ثلاثة مكاسب للإسماعيلي من ودية الترسانة

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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نور عادل
أشاد محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلى بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أبو جريشة :”المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق”.

وواصل محمد محسن أبوجريشة :”اهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على إمكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين”.

وأتم هداف الدراويش التاريخى تصريحاته :”الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة”.
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