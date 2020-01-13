أيمن حمزة: مجهودات ضخمة للربط الكهربائي مع أفريقيا والخليج وأوروبا .. فيديو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تنسيقا وتجهيزات لبداية التجارب التشغيلية للمرحلة الأولى للربط الكهربائي بيننا وبين السودان، ويأتي هذا في إطار كون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية نتيجة الوفرة في الكهرباء.



وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مجهودات تتم للربط الكهربائي بين مصر ودول أفريقيا، والربط مع قبرص واليونان عن طريق كابل بحري على مرحلتين كل كابل 1000 ميجا وات.



وتابع أيمن حمزة: "تم توقيع مذكرات تفاهم للربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي، إضافة إلى الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ويتم استكمال الدراسات الخاصة بإعادة المسار داخل المملكة".



وأكمل أيمن حمزة: "خط الربط بيننا وبين السودان بوابة مهمة للربط مع أفريقيا، إضافة إلى تعاون مع منطقة الربط الكهربائي العالمي".