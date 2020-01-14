باشا في نفسه .. مشهد ساخر لـ غوريلا تسير مثل الإنسان .. صور

أظهرت صور مرحة لغوريلا تسير كالإنسان بفخر واعتزاز، في مشهد ساخر وغريب.



ويوضح المشهد الغير مألوف ، الغوريلا وهي يمشي وجسمه مشدود ، وهو ما تفعله معظم الغوريلا في حياة البرية من أجل السفر لمسافات قصيرة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط الصور في منزل زوجين في حديقة حيوان باينتون ، توتنيس ، ديفون في 28 ديسمبر.



وأفادت صحيفة ان الغوريلا الشهير بـ N'Dowe يعيش في الحديقة منذ 2003 بجانب غورلتين يدعيان كيفو وكيوندو.

