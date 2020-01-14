AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

باشا في نفسه .. مشهد ساخر لـ غوريلا تسير مثل الإنسان .. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
أظهرت صور مرحة لغوريلا تسير كالإنسان بفخر واعتزاز، في مشهد ساخر وغريب.

ويوضح المشهد الغير مألوف ، الغوريلا وهي يمشي وجسمه مشدود ، وهو ما تفعله معظم الغوريلا في حياة البرية من أجل السفر لمسافات قصيرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط الصور في منزل زوجين في حديقة حيوان باينتون ، توتنيس ، ديفون في 28 ديسمبر.

وأفادت صحيفة ان الغوريلا الشهير بـ N'Dowe يعيش في الحديقة منذ 2003 بجانب غورلتين يدعيان كيفو وكيوندو.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية

ظهرت بالروب.. فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم

العشق الممنوع.. الزوجة والعشيق قتلا سائق التوكتوك من أجل لحظات المتعة فى شبرا.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

المرور يعلن ضرورة استبدال اللوحات من ملاكي إلى مؤمنة

طائرة قطرية تنجو من قصف صاروخي إيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب