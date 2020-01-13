غدا.. أولى جلسات استئناف محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل شهيد الشهامة

تبدأ غدا محكمة مستأنف أحداث شبين الكوم أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية وذلك بعد صدور حكم ضد الثلاثة متهمين الأوائل في القضية بالسجن 15 عاما وسجن المتهم الرابع 5 سنين.



كانت قد عقدت ثلاثة جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية.



واستعانت المحكمة بجهاز عرض فيديو داخل قاعة المحكمة لمشاهدة الواقعة، حيث سجلت الجريمة بواسطة كاميرات المراقبة الموضوعة بالشارع الذي ارتكبت فيه الواقعة، ثم أخذت المحكمة قرارها بتأجيل القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار شهرين ونصف الشهر.



وأصدرت حكمها النهائي بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة اسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.