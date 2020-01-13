AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الزيات تصدر المجموعة القصصية «معاناة أنثى»

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "معاناة أنثى"، للكاتب محمد شعبان، وذلك ضمن إصدارات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ال 51 المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

المجموعة تصحيح لُغوي وإخراج وتنسيق داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف: أحمد فخري الأسواني، ومن أجوائها:
"في مستنقع ملطخ بالدماء، المجرمون كثر وجرائمهم أكثر، وبما أننا في مجتمع هش وبائس؛ سنلقي الضوء على إحدى الجرائم والآثام التي نرتكبها، ثمة أشياء عدة للحديث عنها، وبحوزتنا الكثير من جرائم القتل لا يعلم عنها الكثيرون بعد، سنعيش اليوم أجواء جريمة بشعة بكل المقاييس، الأمر ليس عن سرقة منزل.. تجارة سلاح.. أو عقاقير، والجريمة لا تعني فقط قتلًا بالسلاح، ثمة أساليب عدة لإحداث كارثة، ولكنني أصوب الحديث اليوم عن التنمر، أبشع ألم نفسي على الأغلب".

ومن المقرر أن تشارك الدار بما يقرب من 150 عنوانا جديدا إلى جانب الإصدارات السابقة، وتقدم تخفيضات تصل إلى 80% على إصداراتها.

وطرحت الزيات مبادرة معا لثقافة وطن، وتعمل من خلالها على رفع الوعي، ونشر المعرفة، ودعم زوار المعرض على اقتناء الكتب بأسعار منخفضة، حيث تقدم شنطة بها 10 كتب بسعر 50 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لمعرض الكتاب.. الزيات تصدر رواية نمرة 6 للكاتبة إسراء رشيد

الزيات تصدر المجموعة القصصية الحقيقة العارية

أشباه الأحباء رواية جديدة لدار الزيات بمعرض الكتاب

الزيات تصدر رواية "عابر" لـ محمد السيد

دار الزيات تصدر كتاب «كلام ماتقالش»

شروق من جهة أخرى.. مجموعة قصصية جديدة لدار الزيات

ترشيحاتنا

أحمد موسى: العالم ينتظر افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بجنوب مصر ..فيديو

بعد هروبه من الزمالك.. جروس يصدم حمدي النقاز

بعد 39 عامًا.. الصدفة تكشف غموض جريمة قتل سيدة مجهولة الهوية.. شاهد

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية

إيران تكشف حقيقة عرض تميم دفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

عارضة أزياء شابة تلقى مصرعها بسبب صورة سيلفي من أعلى منحدر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور