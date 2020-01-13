الزيات تصدر المجموعة القصصية «معاناة أنثى»

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "معاناة أنثى"، للكاتب محمد شعبان، وذلك ضمن إصدارات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ال 51 المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



المجموعة تصحيح لُغوي وإخراج وتنسيق داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم الغلاف: أحمد فخري الأسواني، ومن أجوائها:

"في مستنقع ملطخ بالدماء، المجرمون كثر وجرائمهم أكثر، وبما أننا في مجتمع هش وبائس؛ سنلقي الضوء على إحدى الجرائم والآثام التي نرتكبها، ثمة أشياء عدة للحديث عنها، وبحوزتنا الكثير من جرائم القتل لا يعلم عنها الكثيرون بعد، سنعيش اليوم أجواء جريمة بشعة بكل المقاييس، الأمر ليس عن سرقة منزل.. تجارة سلاح.. أو عقاقير، والجريمة لا تعني فقط قتلًا بالسلاح، ثمة أساليب عدة لإحداث كارثة، ولكنني أصوب الحديث اليوم عن التنمر، أبشع ألم نفسي على الأغلب".



ومن المقرر أن تشارك الدار بما يقرب من 150 عنوانا جديدا إلى جانب الإصدارات السابقة، وتقدم تخفيضات تصل إلى 80% على إصداراتها.



وطرحت الزيات مبادرة معا لثقافة وطن، وتعمل من خلالها على رفع الوعي، ونشر المعرفة، ودعم زوار المعرض على اقتناء الكتب بأسعار منخفضة، حيث تقدم شنطة بها 10 كتب بسعر 50 جنيها.