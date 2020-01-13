كل سنة وأنت معايا.. رضوى الشربيني تفاجئ جمهورها بـ صورة جديدة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، على صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع شقيقها احتفالًا بعيد ميلاده .





وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة سى بى سى سفرة تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنت وبابايه وأخويا وصحبي، وكل سنة وأنت معايا و حواليه وجنبى".





وتفاعل متابعو الإعلامية رضوى الشربيني مع الصورة معبرين عن إعجابهم بها، فيما مازحها أحد المتابعين قائلًا "خياااااااانة طلعتى متجوزة ربنا يخليكم لبعض" .





الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت أمس الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، والتي طالب فيها بالتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، والإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ووقف بث البرنامجين؛ لتحريضهما على تفكيك وحدة المجتمع، للمفوضين على أن يودع التقرير قبل 1 مارس المقبل.



